Deschamps: “Tudor? Ci ho parlato spesso. E sulla finale di Champions…”

Didier Deschamps ha parlato quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non è di attualità la Juventus e non è lo stesso mestiere. La Juve è stata molto importante. Tornai in una situazione difficile e me ne andai nel 2007 perché mi sembrava la scelta giusta. Con il senno di poi invece no. Oggi c’è il mio ex compagno Igor Tudor, ci ho parlato spesso prima che firmasse. Non ho deciso nulla e non so quello che farò dopo la nazionale. Tutto è possibile. E impossibile”.

Su Conte, ha aggiunto: “Conoscendo Conte non penso gli sia piaciuto che gli togliessero Kvaratskhelia a metà stagione. Scherzi a parte, non ci siamo sentiti ma gli faccio i complimenti» Kolo Muani in cinque mesi ha fatto cose buone, è stato efficace. Poi bisogna vedere se la Juve vorrà tenerlo. Era in prestito dal Psg. Entrano in ballo elementi finanziari da fare combaciare”.

Passaggi anche sulla finale di Champions League:

Che ne pensa del crollo dell’Inter in Champions League?

“Di fatto non c’è stata partita, il Psg è stato superiore dall’inizio alla fine. Magari l’Inter ci è arrivata con poche energie mentali e fisiche, dopo aver lottato fino all’ultimo per lo scudetto, con giocatori che come Lautaro non erano al top, mentre il Psg ha potuto gestirsi e far valere tutte le sue grandi qualità”.

È la vittoria del calcio collettivo di Luis Enrique?

“È anche la sua vittoria perché è rimasto fedele alle sue idee. Ogni vittoria è collettiva, anche se le individualità fanno la differenza. Come Doué con due gol e un assist. Il Psg impressiona, ma a novembre era quasi eliminato. Nel calcio tutto può cambiare in un minuto. Poi è chiaro che il Psg ha modificato la strategia puntando sui giovani di talento”.

Il Psg ha vinto senza Mbappé.

“Può succedere. Sono scelte di carriera e Kylian ha già vinto molto. Rimane un leader e il nostro capitano. Anche se il Real Madrid ha vinto poco, la sua stagione è positiva”.