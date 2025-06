Disperazione Bagnaia, chiede aiuto: MotoGp con il fiato sospeso

Continua il momento difficile di Francesco Bagnaia, che di fatto continua ad essere in enorme difficoltà e chiede aiuto.

Francesco Bagnaia sta vivendo davvero una enorme difficoltà in questa stagione. Nel 2025 il numero 63 della Ducati ha vinto una sola gara, venendo praticamente sempre appannato dai fratelli Marc e Alex Marquez. Il primo è il leader al momento indiscutibile della classifica generale, mentre il secondo è a circa venti punti dal fratello maggiore e più vincente.

Purtroppo Bagnaia non sta trovando il feeling giusto con la sua Desmosedici GP25, specialmente all’anteriore, e questo gli impedisce di spingere come effettivamente vorrebbe la sua motocicletta.

Proprio per questo, si è fatto sentire nelle ultime settimane attraverso una vera e propria richiesta di aiuto: scopriamo cosa effettivamente ha chiesto e perché ne ha assolutamente bisogno per invertire velocemente la rotta.

Bagnaia chiede aiuto: il commento è incredibile

Francesco Bagnaia si è fatto sentire, specialmente a causa delle sue difficoltà con la Ducati in questo momento. L’italiano, scivolato a oltre 70 punti dalla vetta della classifica mondiale fino a questo momento, non ha mai raggiunto la velocità necessaria per insidiare davvero l’altra rossa di Marc Marquez.

Come riportato da Corsedimoto, il tre volte campione del mondo si è detto bisognoso di un drastico cambiamento per tornare davvero in forma in pista: “Ho bisogno di una soluzione completa. La mia sensazione rimane la stessa, non posso fare miracoli. Ho bisogno di aiuto. So che il mio team sta lavorando duramente per darmi ciò che voglio”. In vista del GP di Aragon, dove Bagnaia ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in MotoGP proprio dopo un corpo a corpo agguerrito con Marc Marquez, l’italiano ha la speranza di evitare di uscire troppo rapidamente dai giochi mondiali in maniera definitiva per questa stagione.

Il grande problema del vicecampione del mondo in carica, infatti, al momento è la fiducia nel suo mezzo. Considerando che ha messo a segno meno di dieci punti in due tappe fra la Francia e l’Inghilterra, di sicuro qualcosa deve cambiare. Al momento il problema non è tanto andare forte quanto i fratelli Marquez con la sua Ducati, ma ritrovare la gioia di guidare la sua motocicletta, divertirsi e tornare competitivo presto per lottare di nuovo per le posizioni di vertice. Una missione, questa, che Francesco Bagnaia deve perseguire per cercare di ritrovare il feeling avuto fino ad almeno lo scorso anno in sella alla sua rossa.