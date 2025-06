E’ questo il fold più incredibile di sempre?

I grandi fold sono giocate che accendono la passione per il poker. Non solo, spesso sono decisivi durante un torneo.

In passato abbiamo raccontato fold molto famosi: alcuni storici come ad esempio quelli di Roberto Romanello al Main Event WOP 2008 e di Galen Hall nell’heads-up del ME PCA 2011, altri ammantati di incertezza (vi ricordate la giocata di Mikhail Smirnov durante il Big One for One Drop delle WSOP 2011?) o determinati da circostanze “strategiche” (il fold apparentemente assurdo del Loose Cannon David Fishman).

Pensavamo di aver raggiunto il top con quello della player nordvietnamita Thi Xoa Nguyen durante il Day2 del PSPC 2019, ma la recente giocata di Mihai Niste ha superato i confini della realtà. Il suo hero fold potrebbe essere il più inaspettato di sempre!

L’azione si svolge durante il $2.200 Luxon Pay Grand Final, disputato a metà maggio 2025 in quel di Cipro. Siamo a 28 left e tra questi c’è il forte pro rumeno Mihai Niste, giocatore da 2,7 milioni di dollari incassati.

Niste ha realizzato 116 itm ufficiali dal 2010 ad oggi. E’ arrivato nono nel Main Event EPT di Barcellona season 2023 per 137.700 euro, cifra che ha nettamente superato nell’aprile 2025 quando ha chiuso il WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown Championship di Hollywood (USA) al secondo posto, per un ritorno economico di $515.000. A un mese di distanza dal suo miglior risultato in carriera, Niste si è spostato a Kyrenia (Cipro) per impegnarsi nella kermesse del Mediterranean Poker Party raggiungendo – come anticipato – la penultima giornata del Luxon Pay Grand Final.

Ed eccoci all’azione. Con uno stack di 8,3 milioni, Mihai Niste apre a 2x da UTG con A♥10♠. Tutti foldano fino a Stefan Ionita, altro player rumeno, che difende il big blind con J♥9♥. Dietro ha 7,7 milioni di chips.

Il flop è monotone, K♥Q♥2♥, e consegna colore Ionita. Niste, però, ha il flush draw nut con l’Asso di cuori in mano. Ionita checka e poi chiama la bet da 500mila gettoni del suo avversario, facendo chiaramente slowplay.

Il turn è un 10♥ che consegna il colore nuts a Niste. Al tempo stesso, però, regala a Ionita una scala colore. Quest’ultimo checka di nuovo e poi chiama anche la seconda barrel, ora da 850.000 chips.

Il river è un 8♦. Ionita opta per il terzo check consecutivo. Niste, con 6,425 milioni dietro, usa un time bank e poi spara una pot-size bet da 4,4 milioni. Immediatamente, Ionita rilancia all-in per 6,05 milioni.

A questo punto, Niste – invece di snappare con il colore nuts come ci si potrebbe aspettare vista che deve aggiungere “solo” un 33% del pot – getta istantaneamente quattro carte time bank sul tavolo e si prende una lunga pausa di riflessione. Sul finire del tempo a disposizione, Mihai Niste annuncia il fold, un hero fold che merita di essere visto e che ha lasciato basiti tutti i presenti in sala.

Purtroppo non è servito a molto, perché Niste è uscito al 28° posto per $16.700 di premio, ma potrebbe comunque meritare la targa del più incredibile hero fold di sempre. Cosa ne pensate?

