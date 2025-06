Triplette dolci e amare alle WSOP. Joao Vieira vince il terzo titolo live, Viktor Blom fallisce il terzo assalto

Oggi le World Series Of Poker 2025 hanno raggiunto la “boa” di metà percorso. Il totale degli eventi è a quota 52 su 100 in programma, 42 dei quali sono già terminati. Tra i braccialetti più significativi consegnati negli ultimi giorni, ce ne sono almeno due.

Evento #38: $100.000 High Roller

Cominciamo dal torneo che ha consegnato la prima moneta finora più ricca di queste WSOP. Ad incassarla – e a mettersi al polso il braccialetto dek $100.000 High Roller – è stato Joao Vieira, vincitore in heads-up sul pro statunitense Aram Oganyan. Si tratta del terzo titolo WSOP live per lo storico campione portoghese (oltre 200 itm live dal 2008 ad oggi), ex giocatore di basket e vero e proprio “decatleta del poker“: definizione che gli calza a pennello, visto che alle World Series Of Poker Viera è andato in the money con 11 tipi di poker diversi!

Il numero 1 della All Time Money List lusitana ha incassato $2.649.158, cifra che lo porta a superare i 20 milioni di dollari in carriera. Durante le WSOP 2024, Joao Vieira aveva raggiunto il final table nel $5.000 PLO (6°) e poi era uscito in 9a posizione nell’iconico Poker Players Championship, vinto poi da Daniel Negreanu. Il vero colpo grosso si era tuttavia presentato ai Caraibi, quando il professionista portoghese ha perso in heads-up il $100.000 No Limit Hold’em – Triton Main Event, battuto da Alex Foxen per 2,6 milioni di payout. La vittoria di pochi giorni fa è quindi la più alta realizzata da Vieira alle WSOP, preceduta solo dal primo posto alle Triton Poker Super High Roller Series 2025 di Jeju: $4.610.000.

Vieira ha superato la concorrenza di 102 avversari, quasi tutti top players internazionali. Ad un certo punto si è trovato shortstack, ma con pazienza e attenzione è riuscito a risalire la china. Fino al final table, che lo ha visto protagonista dall’inizio alla fine, in compagnia di Oganyan.

È stato un heads-up lungo e combattuto, caratterizzato da continui ribaltamenti a ogni carta girata. I due si sono anche scambiati qualche frecciatina verbale, ma Vieira ha mantenuto la freddezza e alla fine le carte lo hanno premiato. Con un vantaggio di 4:1 in chips, Vieira chiama l’all-in di Oganyan: K♠J♥ vs Q♦8♥. Il flop K♥10♥7♠ consegna top pair al portoghese e il 2♥2♥ finale ne suggella la vittoria.

Evento #41: $10.000 Limit Hold’em Championship

Per un grande campione che fa tripletta di braccialetti, uno altrettanto grande manca per la terza volta il titolo WSOP. Nel Championship di Limit Hold’em, Viktor “Isildur1” Blom ha dovuto accontentarsi del secondo posto, alle spalle dello statunitense Ian Johns.

Allo svedese, stella del poker online pre-Black Friday, erano già sfuggiti altri due assalti al primo titolo WSOP. A inizio kermesse ha chiuso 4° nel Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 8-Handed. Una settimana dopo, è arrivato 6° nel No Limit Hold’em – High Roller – 8-Handed. Ci ha riprovato in un torneo di Texas Hold’em Limit, specialità ormai di nicchia (solo 118 entries) ma molto tecnica.

Blom ha navigato sempre in acque abbastanza tranquille, raggiungendo il final table da chipleader con 38 big bet. L’ultima giornata ha preso il via con un Anthony Zinno “on fire”, capace di guadagnare la chiplead. Blom è rimasto in scia insieme allo specialista di Limit Ian Johns, fino alla fase 3-handed. A quel punto, lo svedese ha tolto a Zinno metà dello stack, facendosi pagare fino al river con coppia di Kappa vs coppia di 4. Poi, Johns ha eliminato il 5 volte vincitore del braccialetto WSOP, dando il via all’heads-up contro Blom. In meno di un’ora la sfida si è risolta.

