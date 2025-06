Ufficiale: Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma

Dopo il solito indizio social del presidente gialloblù Kyle Krause è arrivata l’ufficialità. Il Parma ha annunciato che il suo allenatore a partire dalla prossima stagione sarà il giovanissimo spagnolo Carlos Cuesta. Classe 1995 entra nella storia della Serie A come il tecnico più giovane da quando il campionato ha assunto questa forma.

Lo spagnolo diventa per la prima volta in carriera responsabile tecnico di una prima squadra. In precedenza aveva ricoperto solo il ruolo o l’assistente dell’allenatore. In giovanissima età, dal 2014 al 2018, ha svolto il ruolo di vice allenatore nell’under 17 dell’Atletico Madrid. Successivamente, aveva conosciuto il nostro Paese perché dal 2018 al 2020 ha fatto lo stesso nell’under 17 della Juventus prima di diventare l’assistente di Mikel Arteta all’Arsenal.

Il comunicato del Parma

I crociati hanno annunciato l’accordo con Questa che ha firmato un contratto biennale più opzione per il terzo.

Ecco il comunicato: “Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva“.