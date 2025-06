Inter, Lautaro dopo il ko sbotta: “Chi non vuole restare, deve andare via”

Lautaro Martinez ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense. Il capitano nerazzurro ha commentato l’eliminazione della formazione nerazzurra, ma l’argentino non le ha mandate a dire ad alcuni compagni di squadra: “Era il nostro ultimo obiettivo, ci abbiamo messo gambe e cuore. Dispiace tanto, non volevamo perdere, dispiace per il gruppo, ma voglio dire che qua bisogna voler stare. Stiamo lottando per obiettivi. Messaggio chiaro: chi non vuole stare deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, come capitano dico quello che penso. Voglio lottare per obiettivi, siamo una squadra importante, voglio continuare a vincere e lottare per cose importanti”.

Ti riferisci a cose di campo?

“A tutto. Da soli non si fanno le cose, si lotta e perde insieme. Un’altra sconfitta fa malissimo”.

Prossima stagione?

“Lotteremo, ora riposeremo, stagione troppo lunga,dobbiamo recuperare energie”.