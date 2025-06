Mondiale per Club, Klopp e Maresca criticano duramente la competizione: “Non è calcio!”

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt, l’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al Mondiale per Club: “Capisco chi dice che i soldi per partecipare siano tanti, ma l’anno scorso si è giocata la Coppa America e gli Europei e ora quest’anno c’è il Mondiale per Club e l’anno prossimo ci sarà il Mondiale. Questo significa che non c’è un vero recupero per i giocatori coinvolti, né fisico né mentale”.

Poi aggiunge: “Tornei come questi non possono essere organizzati a spese dei giocatori. Temo che i giocatori andranno incontro a infortuni senza precedenti la prossima stagione. Se non la prossima stagione, sarà durante il Mondiale o subito dopo. È disumano. Dobbiamo concedere loro delle pause, perché altrimenti non saranno in grado di dare il massimo a lungo termine. E così perde di valore l’intero prodotto calcio”.

Klopp polemico: interviene Maresca

Il match tra Benfica e Chelsea, secondo ottavo di finale del Mondiale per Club, è durata complessivamente circa 5 ore, perché il maltempo e in modo particolare i fulmini hanno colpito Charlotte. Enzo Maresca, allenatore dei Blues è una furia: “È uno scherzo, non è calcio. Capisco lo stop per sicurezza, ma probabilmente non è il posto giusto per fare una partita di calcio del genere. Ragazzi, non è calcio sospendere una partita per due ore. Sono contento, ma ci sono cose che si fa fatica a capire”.

Chiosa finale: “C’era gente che rideva, che mangiava col cellulare in mano. Non è più la stessa partita di calcio dopo due ore. Non è normale dopo 85 minuti non subire occasioni e quando si entra in campo si subiscono occasioni. Quando ci sono sei, sette partite sospese, qualcosa non funziona. È una competizione fantastica, ci sono tutti i migliori club. Siamo contenti di essere qui, ma non è normale sospendere così una partita.