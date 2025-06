Supercoppa Europea a Udine, Gravina: “Protagonista anche a Euro 2032”

Durante la conferenza stampa di presentazione della UEFA Super Cup, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono particolarmente orgoglioso di aver promosso e poter ospitare in Italia la Supercoppa Europea. Abbiamo scelto Udine partendo dalla spinta meritoria di una società che da oltre 40 anni investe nel mondo del calcio e lo fa con quella discrezione che mette assieme passione e lungimiranza nel saper donare a tutta la comunità una serie di opportunità e vantaggi altamente significativi. Ringrazio anche il presidente Ceferin che ha puntato sulla qualità del modello udinese che ha prevalso su altre città, consentendo alla nostra Federazione di spalancare una finestra su questa Regione. Da qui tutto il mondo potrà apprezzare e godere di questo spirito straordinario che ha sempre contraddistinto questo territorio. Questo dimostra la nostra visione di credere nel puntare all’organizzazione di eventi internazionali che ci ha portato a ospitare Euro2032, nel quale faremo in modo che anche Udine sia protagonista. In bocca al lupo e ci vediamo il 13 agosto”.