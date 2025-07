F1 stravolta, penalità dopo il GP: cambia tutta la classifica

Nel GP in Austria si è verificato un episodio che ha portato a una penalità per il pilota: cambia la classifica.

Il Gran Premio d’Austria si è concluso con l’ennesima doppietta McLaren, la quinta nel Mondiale 2025 (quattro nei GP e una nella Sprint Race di Miami). La scuderia di Woking è lanciatissima verso il bis tra i Costruttori e anche tra i piloti sembra che la lotta al titolo iridato stia diventando una sfida interna tra Oscar Piastri e Lando Norris, senza terzi incomodi.

Max Verstappen, campione del mondo in carica e vincitore degli ultimi 4 Mondiali in F1, non ha concluso la sua gara sul circuito di Spielberg a causa della collisione avvenuta con Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Il pilota olandese è così precipitato a 61 punti da Piastri e 46 da Norris. Mancano ancora 13 weekend per colmare il divario ma l’impressione è la McLaren abbia ormai un passo decisamente superiore alla Red Bull e a tutte le altre avversarie.

Verstappen avrebbe avuto bisogno di un risultato molto positivo al Red Bull Ring per non perdere di vista Piastri e Norris ma è stato centrato da dietro da Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha sbagliato la seconda frenata dopo il via del GP austriaco ed è andato addosso a Max, costringendo entrambi al ritiro. Si tratta del primo grande errore di ‘Kimi’ in questa sua prima stagione in Formula 1.

F1 stravolta: dopo l’errore arriva la penalità

In un primo momento il 4 volte campione del mondo aveva reagito molto male all’errore di Antonelli: “E’ un fottuto idiota“, aveva detto Verstappen, salvo poi tornare sui suoi passi e accettare le scuse del rookie. Il pilota italiano si è visto infliggere una penalizzazione di tre posizioni in griglia sullo schieramento di partenza del prossimo GP (in programma domenica 6 luglio a Silverstone) e la decurtazione di due punti sulla patente.

“È stato chiaramente un mio errore – ha detto Antonelli nel post gara – Ho dovuto evitare la collisione con Lawson. Non ho frenato necessariamente troppo tardi ma ho bloccato e a quel punto è successo il disastro. Mi dispiace per il team e per Max che non c’entrava niente. Mi aspetto una penalità per Silverstone“.

Verstappen ha detto di aver accettato le scuse del giovane pilota della Mercedes e di non avere alcun problema con lui. “Vado molto d’accordo con Kimi – ha detto il campione del mondo in carica – Nessuno fa queste cose apposta“. Max ritiene che ormai le sue possibilità di vincere il Mondiale siano molto basse: “Questo zero non cambia nulla nella corsa al titolo, le mie chance erano già molto ridotte prima. Non ci penso“.