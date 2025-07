ESCLUSIVA SI Longari: “Napoli, meeting in giornata col PSV per Lang”

Aggiornamento di mercato in casa Napoli fornito da Gianluigi Longari: “Previsto in giornata un nuovo meeting tra PSV e Napoli per ratificare un totale accordo anche sulla parte relativa ai bonus dell’operazione.

Noa Lang ed il Napoli hanno un accordo come anticipato ormai 10 giorni fa”.