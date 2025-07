ESCLUSIVA SI Pedullà: “Thiaw, il Como aspetterà ancora per poco”

Aggiornamento di mercato di Alfredo Pedullà: “Malik Thiaw e il Como: accordo totale con il Milan per circa 25 milioni, all’interno di una trattativa più allargata che comprende Morata per una cifra di 35 milioni più bonus. Ma Thiaw è una situazione a parte, Fabregas ha fatto il suo intervento per provare a convincere il difensore centrale che resta ancora perplesso. Il Como aspetterà ancora per poche ore, ritiene Thiaw indispensabile ma a patto che sia convinto. E almeno fin qui non ci sono le condizioni ideali. Comunque il club lombardo prenderà due specialisti in quel ruolo, resta vivo l’interesse per Starfelt del Celta Vigo”.