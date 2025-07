“Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è morto a seguito di un incidente stradale in Spagna insieme a suo fratello, Andre. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti in questo momento e richiederà la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e del club di Diogo e di Andre. Continueremo a fornire loro il nostro pieno sostegno“.