Torino, Cairo: “Ricci-Milan? L’abbiamo accontentato! Anjorin molto vicino, sul cambio di proprietà…”

Urbano Cairo, presidente del Torino ai microfoni di Gazzetta.it durante la presentazione dei palinsesti di La7: “Ricci-Milan? Abbiamo accontentato il giocatore che con noi ha fatto un percorso molto buono. C’è stata questa offerta che a lui faceva piacere noi accettassimo. Noi ora abbiamo un’alternativa interessante. È nella normale evoluzione delle cose. I capitani se ne vanno ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solo il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, non più quella in cui le bandiere stavano vent’anni in una squadra”.

Anjorin? “È molto vicino al Toro. Di lui parlo perché siamo veramente a un passo come per Ricci al Milan. Per il resto ci sono altre cose in ballo e trattative, ma prima di parlarne voglio avere più certezze. L’obiettivo comunque è dare al mister una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro”.

Cambio di proprietà? “Non ho avuto alcuna proposta. Red Bull? Mai avuto neanche mezzo contatto, l’ho detto cento volte. Zero. Mai visti né sentiti se non per il fatto che erano energy sponsor del Toro. Stadio? Dobbiamo vederci con il sindaco. Spero in tempi brevi”.