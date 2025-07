UFFICIALE Il Brescia non è ammesso al prossimo campionato di Serie C

Niente professionismo per il Brescia Calcio: “La Federazione delibera di prendere atto della intervenuta non concessione della licenza nazionale 2025/2026 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di serie C. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile”.