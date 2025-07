Il Day3 svoltosi ieri ha regalato molte emozioni. Nonostante una struttura molto deep, con livelli da 75 minuti e una media di stack che non è mai scesa solo i 50 big blinds, i giocatori non si sono risparmiati con gli all-in e le azioni ad alta spettacolarità. In meno di 10 livelli, il torneo è passato da 115 a 14 giocatori: quelli che oggi si sfidano per il titolo più importante e i per i 127.000 euro di primo premio.