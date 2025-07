Andreas Goeller vince l’Italian Poker Challenge di Campione d’Italia!

Il Final Day dell’Italian Poker Challenge si è acceso sin dalle prime mani. Andreas Goeller parte forte con un set al turn e subito dopo arriva il primo eliminato: Edoardo Mancino, out con 7-5 contro A-K di Strambini che chiude doppia. Segue l’eliminazione rocambolesca di Tommaso Panirossi: parte avanti con Q-Q ma Raffaele Castro chiude colore runner-runner con quattro fiori sul board. Lo stesso Castro, poco dopo, vince un flip contro Julkunen (A-K vs Q-Q), trovando un K al flop. Rimasto molto short, il finlandese esce poco dopo. Andreas Goeller vince la prima edizione dell’Italian Poker Challenge di Campione d’Italia, per €113.465 dopo un deal con Gianluca Scarpantonii. Al runner-up vanno €92.835.

Per rimanere aggiornati in tempo reale: LETSPOKER APP Il terzo livello di giornata regala un altro showdown esplosivo: Azamat Tulepbergenov finisce ai resti con 10-10 contro gli Assi di Pati. Un 10 al flop ribalta la situazione, ma l’Asso riverato ristabilisce le gerarchie: set over set, kazako out all’11° posto. Entra quindi in scena Tom Robbert Talboom. L’olandese domina Castro in due mani consecutive. Prima chiude scala. Poi, in “guerra di bui”, induce lo svizzero al bluff per poi castigarlo con uno shove che non ammette repliche. Tra i due si inserisce però Andreas Goeller, in una mano a tre molto particolare. Su un board checkato al flop e che al turn mostra K-4-10-6, Talboom va in check-raise ricevendo solo il call di Goeller. Il river è un 8 di picche che congela l’azione perché minaccia un possibile colore: allo showdown Goeller mostra 7-5, scala, mentre l’olandese manda le carte nel mucchio. Con l’uscita di Alessandro Strambini, si forma il final table a 9. Rong Zhou è il primo out, seguito da Guzla e da Castro, quest’ultimo eliminato da Goeller con A-6 che trova il 6 al flop contro A-T. Emanuele Pavoni elimina Antonio Pati in all-in con AQ vs AJ. Pellegrino Sallustro e Goeller comandano il count, ma “Rino Raise” rallenta. Scarpantonii lo supera intuendo un suo bluff, poi lo elimina (A-K vs 6-6) e vola chipleader a 4 left. Goeller elimina Emanuele Pavoni e subito dopo Scarpantonii finisce ai resti contro Tom Robbert Talboom su questo flop: 2-5-6, con due picche. L’italiano ha coppia di 8, mentre l’olandese è in flush draw e overcard con A-7 di picche: gli out rimangono nel mazzo e Talboom è out al terzo posto. L’heads-up tra Gianluca Scarpantonii (21.6M) e Andreas Goeller (11.9M) parte con una trattativa ICM sfumata. I due giocano per oltre un’ora, durante la quale Goeller dimostra la maggiore esperienza e passa in vantaggio. A quel punto arriva un altro deal che lascia una quota di premio più alta a Goeller e 10.000 euro in palio per il vincitore. Dopo poche mani, la sfida termina con la vittoria di Andreas Goeller su Gianluca Scarpantonii. Questo è il payout del final day: Andreas Goeller Italia. €113.465 Gianluca Scarpantoni Italia €92.835 Tom Robbert Talboom Paesi Bassi €56.530 Emanuele Pavoni Italia €43.570 Pellegrino Sallustro Italia €33.510 Antonio Pati Italia €25.780 Raffaele Castro Svizzera €19.830 Karol Josef Guzla Polonia €15.260 Rong Zhou Italia €11.736 Alessandro Strambini Italia €9.030 Azamat Tulepbergenov Kazakistan €9.030 Jussi Valtteri Julkunen Finlandia €7.520 Tommaso Panirossi Italia €7.520 Edoardo Mancino Italia €6.260 Le parole del vincitore Subito dopo la premiazione, Andreas Goller ha commentato la sua vittoria. “Sono davvero felicissimo! Vincere per la prima volta un Main Event è un’emozione pazzesca, quasi più per il trofeo che per il premio in denaro”, ci ha spiegato. “E’ la conferma che, nonostante abbia giocato pochissimo negli il ultimi 10 anni, sono ancora competitivo nei tornei dal vivo.” “Mia moglie ed io abbiamo giocato molto fino al 2016, compreso quello storico EPT di Sanremo, poi ci siamo fermati. Fino al 2022, quando abbiamo deciso di fare una vacanza a Barcellona. Lì era in corso un EPT e mi è tornata la voglia di giocare. Poi un altro stop fino al 2022” ha proseguito Andreas Goller. “La partecipazione a Montecarlo quest’anno ha un duplice significato: tornare a competere ma anche onorare la memoria di un mio amico che è morto là nel 2016”, così ha descritto la sua presenza nel Principato due mesi fa, conclusa con un 18° posto nel Main Event EPT. Goeller, che di professione è direttore di un’agenzia assicurativa, ha infine concluso con una valutazione sul torneo e sulla location. “Penso che questa sia una pokeroom ottima, molto adatta per organizzare tornei. Mi auguro che l’EPT torni in Italia, sono passati tanti anni dall’ultima volta! Mi piacciono molto le tappe EPT perché sono eventi ottimi con tornei davvero molto giocabili. Spero che la riapertura della sala di Campione e i risultati dal PS OPEN e del Challenge siano d’aiuto perché questo accada. Qui mi trovo molto bene, il casinò è bellissimo, l’unica cosa che resta da migliorare è il cibo!”