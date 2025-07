Esclusiva Si – Atalanta, prima offerta ricevuta per Retegui: la richiesta della Dea

Mateo Retegui è sul mercato, sta riflettendo sul suo futuro e di sicuro la mega offerta da circa 20 milioni di ingaggio a stagione lo ingolosisce. Intanto, però, c’è bisogno che sia attuale club trovi un’intesa per il cartellino, stamattina l’Atalanta ha respinto una nuova proposta. L’Al-Qadsiah ha proposto 53 milioni, bonus compresi, evidentemente consapevole di poter raggiungere un accordo con l’attaccante. L’Atalanta non fa sconti, vuole 60 milioni per vendere Retegui, possibili nuovi contatti nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Se la Dea venisse accontentata, tornerebbe sul mercato per un altro attaccante: Raspadori (possibile anche in caso di cessione di Lookman) e Lucca sono potenziali obiettivi. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

La notizia

Ecco il tweet: