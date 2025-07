Esclusiva SI – Pedulla: “Empoli, Grassi in uscita: trattativa con una neo promossa”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Alberto Grassi potrebbe lasciare l’Empoli nelle prossime ore. Il mediano ex Cagliari e Napoli sarebbe in uscita dalla formazione toscana dopo la retrocessione in Serie B per rimanere a giocare quindi nel massimo campionato. La società interessata a Grassi sarebbe la Cremonese, neo promossa, che sta cercando un rinforzo a centrocampo e lo avrebbe individuato nel mediano dell’Empoli. Trattativa già aperta tra le parti e conclusione che potrebbe non essere così lontana, anche perché il giocatore al di là dell’opzione di rinnovo che l’Empoli si è riservato nell’ultimo rinnovo, è in scadenza nel 2026.

Perché la Cremonese vuole Grassi?

I grigiorossi cercano esperienza da Serie A. La squadra lombarda non vuole ripetere l’errore compiuto nella stagione 2022/23 con una rosa poco abituata al massimo campionato italiano. Grassi dall’Empoli sarebbe un innesto che in quest’ottica darebbe quella giusta dose di maturità al reparto nevralgico. Non va poi dimenticato che l’ex mediano del Napoli, ha già lavorato proprio in Toscana alle dipendenze di Davide Nicola, nuovo e attuale allenatore della Cremonese che con lui avrebbe una certezza in più in mezzo al campo. Insieme a Grassi, da subentrato, Nicola ha conquistato la salvezza in extremis con l’Empoli nella stagione 2023/24.