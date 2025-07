Mondiale per Club, stasera Fluminense-Chelsea: le parole dei tecnici

Così Enzo Maresca: “Penso che già nell’ultima partita abbiamo avuto Lavia, Caicedo e James non a disposizione e abbiamo trovato una soluzione con Andre. Ora con Colwill) e Delap out , troveremo una soluzione diversa. Joao Pedro è pronto, abbiamo anche Nicolas Jackson. Sicuramente troveremo una soluzione.Intendiamo preparare la partita nel miglior modo possibile. Enzo Fernandez è tornato a disposizione e siamo davvero felici di averlo con noi. È stato molto importante in questa stagione per noi e per tutti i risultati che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda le squadre brasiliane, sappiamo di averne già affrontate due. Conosciamo la loro passione e l’importanza di questa partita per loro. Ma allo stesso tempo è importante anche per noi e siamo qui per cercare di raggiungere la finale“.

Parla Renato Portaluppi

Le parole di Renato Portaluppi: “Io preparo la mia squadra per vincere. Ho un’altra opportunità per farlo. Il Fluminense sta disputando una bellissima Coppa del Mondo ed è un privilegio allenare una squadra così. Siamo qui per fare la storia. Fin dal primo giorno abbiamo detto che dobbiamo credere nel nostro lavoro, nella nostra squadra e rispettare gli avversari. Ci troviamo di fronte ad avversari potenti che hanno un grande vantaggio economico, ma le partite si vincono sul campo, quindi dobbiamo rispettare l’avversario ma avere questa mentalità”.