Napoli, Osimhen blocca Nunez: la situazione

Pagare moneta, vedere cammello, questo il diktat in casa Napoli per quanto riguarda la situazione che riguarda Victor Osimhen. Il calciatore ha dato il suo sì per restare al Galatasaray, pronto a corrispondergli 15 milioni a stagione.

Osimhen, pagare moneta vedere cammello

I turchi non sembrano invece essere disposti ad andare incontro alle esigenze del club azzurro che al momento pretende sempre il pagamento integrale della clausola rescissoria da 75 milioni di euro che pende sul calciatore fino al 15 luglio, una data dalla quale gli azzurri potrebbero fare qualsiasi tipo di cifra. Al momento la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia circa 20 milioni tra i 55 proposti e i 75 richiesti con gli azzurri che al termine del periodo della clausola potrebbero concedere un piccolo sconto ma certo da non colmare questa differenza.

Darwin Nunez è l’obiettivo

Uscita quella di Osimhen fondamentale per finanziare un’entrata, il Napoli infatti aspetta di sapere quanto incasserà dalla cessione del centravanti nigeriano per investire parte della cifra sul profilo di Darwin Nunez. L’attaccante uruguayano è priorità da tempo di Antonio Conte che considera Lorenzo Lucca solo come un’alternativa. Cedere bene per sostituire meglio. Il mercato delle punte in casa Napoli passa soprattutto dall’uscita di Victor Osimhen.