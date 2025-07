Il 26 luglio Avellino-Lazio per il 3° Memorial Sandro Criscitiello: info e modalità di accredito stampa

Sportitalia presenta la terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello con Avellino e Lazio in campo nella cornice dello stadio Stirpe di Frosinone sabato 26 luglio 2025 (fischio d’inizio alle ore 20,30).

Per inviare richiesta di accredito stampa è necessario attenersi alle seguenti disposizioni.

𝐋’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: 𝐚𝐩𝐚𝐧𝐚𝐬𝐬𝐢𝐝𝐢@𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭𝐯.𝐜𝐨𝐦

I giornalisti dovranno inviare:

• Richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare;

• copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare;

• copia della tessera OdG;

I fotografi dovranno inviare:

• richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmate dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare;

• copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare;

• copia della tessera OdG (facoltativa e solo se la persona da accreditare ne è in possesso);

Con la sottoscrizione della richiesta di rilascio di Accredito Fotografo per l’accesso allo Stadio, la testata giornalistica e/o il fotografo si obbligano a manlevare i club e l’organizzazione da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni a persone o cose nell’esercizio dell’attività all’interno dello Stadio.

Con l’invio della richiesta d’accredito stampa, si autorizza l’organizzazione alla creazione di un canale di comunicazione Whatsapp utile alla diffusione di materiale giornalistico e indicazioni logistiche a ridosso dell’evento e il giorno stesso.

Ogni testata giornalistica, che sia emittente televisiva/radiofonica, quotidiano o sito web, potrà richiedere accredito per massimo 1 giornalista. Per quanto riguarda le emittenti televisive/radiofoniche potrà essere aggiunto 1 tecnico. Per quotidiani e siti web 1 fotografo a bordo campo.

Le richieste di accredito vanno inviate entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 23 luglio 2025.