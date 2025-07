Italian Poker Challenge: numeri e protagonisti del festival campionese CAMPIONE D’ITALIA, 09 Luglio 2025 Programma | Risultati | Foto

I NUMERI DELL'ITALIAN POKER CHALLENGE La prima edizione dell'Italian Poker Challenge è ufficialmente in archivio. Ospitata dal Casinò di Campione d'Italia e sponsorizzata da PokerStars, la nuova kermesse ha offerto 10 tornei, 5 satelliti e 2 freeroll di qualificazione nell'arco di 8 giornate, dal 30 giugno al 7 luglio 2025. La risposta del pubblico si è tradotta in un successo da oltre 2.830 entries complessive, facendo già parlare di un potenziale ritorno del festival, dal 21 al 28 ottobre. Com'era prevedibile, il Main Event da 770 euro di buy-in ha fatto la parte del leone, registrando 1.122 entry e 819 giocatori unici, e superando di misura il montepremi garantito, per un totale di oltre €750.000. L'Italia è stata la nazione più rappresenta nel Main Event con il 64% del field complessivo, seguita dalla Svizzera a quota 24%. Il restante 12% è diviso tra Ucraina, Polonia, Finlandia, Francia, Romania, Cina, Kazakistan, Austria, Francia, Olanda, Norvegia, Germania e Spagna. In termini di montepremi, l'Italian Poker Challenge ha distribuito ai giocatori €1.066.264 con i tornei e €39.953 con i satelliti, per un totale di €1.106.217. VOLTI NOTI, GRADITI RITORNI E LO SHOW DI TREVISANI L'Italian Poker Challenge non è soltanto numeri. Il festival campionese è stato un'occasione speciale per vedere riuniti nella stessa pokeroom – e spesso agli stessi tavoli – volti noti del circuito, veterani dei tornei live, regular e numerosi giocatori amatoriali. Tra i big non possiamo fare a meno di cominciare da Giuliano Bendinelli, vincitore dell'EPT Main Event di Barcellona nel 2022, che è andato in the money nel Main Event. Stesso risultato per Gabriele Lepore, Andrea Benelli, Umberto Ruggeri, Lorenzo Arduini, Simone Demasi, Francesco Delfoco, Michael Uguccioni, Alessandro "Nektarine" De Michele, Pier Paolo Fabretti, Davide Suriano (vincitore del braccialetto WSOP heads-up nel 2014) e Claudio Di Giacomo. Questi ultimi tre hanno realizzato due in the money a testa, compreso quello del Main Event. Presenti anche alcuni veterani dell'archiviato Italian Poker Tour: Giovanni Salvatore (primo a Sanremo nell'IPT 2009), Carmelo Vasta, Danilo Colomba e Antonio Bernaudo (vincitore IPT a San Marino nel 2013) che a Campione è andato itm nel Mystery Bounty.