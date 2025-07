Wimbledon, Sinner vola in semifinale: Shelton ko in tre set nonostante il gomito

Il numero uno del mondo Jannik Sinner supera in tre set 7-6 6-4 6-4, in poco più di tre ore di gioco, l’americano Ben Shelton e si qualifica alle semifinale del torneo di Wimbledon. Si tratta della seconda semifinale in carriera per il tennista altoatesino nello Slam inglese dopo quella del 2023. Quello che si è visto oggi è stato un Sinner molto più sereno rispetto alla sfida vinta per ritiro di Dimitrov lunedì sera. Nonostante la fasciatura al braccia, Sinner è riuscito a fare la differenza mettendo in difficoltà l’americano.

Il match

Il primo set si chiude al tie-break dopo un equilibrio costante nei turni di servizio, ma con Sinner dominante alla battuta (24 punti su 25). Shelton, invece, concede qualcosa in più. Nel tie-break, nonostante un iniziale 0-2, Sinner rimonta, approfitta degli errori di diritto dell’americano, fa sette punti di fila e chiude 7-2.

Nel secondo set, l’azzurro accusa un fastidio al gomito destro che limita servizio e diritto. Tuttavia, la sua lucidità tattica e la solidità mentale fanno la differenza. Sul 5-4 arriva il break decisivo, mentre Shelton commette 14 errori non forzati contro i 6 dell’italiano.

Il terzo parziale segue lo stesso copione. Sinner resta solido, nonostante il dolore, e spezza l’equilibrio sul 5-4, costringendo Shelton a cedere ancora il servizio. Pur senza forzare il diritto, il numero 1 del mondo chiude in tre set grazie a traiettorie vincenti e superiore intelligenza tattica.