Europei femminili 2025, Italia-Spagna: Azzurre sfavorite, ma la qualificazione non è impossibile

Ultimo impegno in questa fase a gironi dell’Europeo 2025 per l’Italia femminile di Andrea Soncin. Le Azzurre si giocheranno il passaggio del turno venerdì sera, alle ore 21, contro la Spagna. Scopriamo cosa possono riservarci questi ultimi 90 minuti.

L’Italia viene da un pareggio amaro contro il Portogallo. Nell’ultimo impegno, le Azzurre, da favorite, non sono riuscite a raccogliere tre punti che avrebbero ufficializzato la qualificazione al turno successivo. Dopo essere passate in vantaggio con Girelli al 70esimo, è arrivato il pareggio lusitano all’89esimo. Questo 1-1 ha così lasciato qualche speranza flebile alle portoghesi di qualificarsi, anche se l’Italia ha ottime chances: alle ragazze di Soncin basterebbe un pareggio contro la Spagna per assicurarsi la qualificazione, senza dover tenere conto della gara tra Portogallo e Belgio.

Non solo. L’Italia passerebbe il turno anche soltanto nel caso in cui il Portogallo non riesca a battere il Belgio; mentre in caso di arrivo a pari punti con le portoghesi, le Azzurre potrebbero sfruttare una differenza reti ora molto migliore (si parla di +1 per l’Italia e -5 per il Portogallo).

La classifica attuale del gruppo B vede in testa la Spagna con 6 punti; al secondo posto l’Italia con 4 punti e al terzo posto il Portogallo con un solo punto. Ultimo il Belgio a quota 0. A prescindere da tutto, la Spagna può contare su una rosa di altissima qualità e persino un pareggio non sarebbe così semplice per l’Italia: il segno “X” è proposto a 6,15 su Planetwin365; su WilliamHill 5,50 e su Betclic 6,25. Quantomeno, si potrebbe optare per il pareggio all’intervallo, dopo i primi 45 minuti di gioco: il segno “X” al primo tempo è bancato su Planetwin365 a 2,75; su WilliamHill 2,80 e su Betclic 2,90.

L’eventualità che la gara non sia ricca di gol, giocata “Under 2,5”, è da prendere in considerazione: su Planetwin365 si parla di ben 2,50 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 2,57. La Spagna potrebbe vincere al termine di una gara tirata: su Planetwin365, il risultato esatto 1-0 in favore della Spagna è proposto a 8,50; come su Unibet, mentre su WilliamHill la quota è di 8,60.

In alternativa, si può puntare sulla giocata “Handicap X (1)”: su Planetwin365, la quota è di 4,10; su Betclic e su WilliamHill 3,95.