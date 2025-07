Serie A, Milan-Como a Perth? C’è l’ok della FIGC

La FIGC ha espresso parere favorevole alla possibilità che Milan-Como, match di Serie A in programma il 7 o 8 febbraio 2025, si disputi a Perth, in Australia. Tuttavia, il trasferimento della partita non è ancora cosa fatta: mancano ancora alcune approvazioni fondamentali.

Perché si sta pensando all’Australia? Il motivo è legato alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali, che si terrà proprio a San Siro, rendendo lo stadio indisponibile in quelle date. A quel punto, è nata l’idea di spostare l’evento in una sede insolita ma strategica: Perth, nella parte occidentale dell’Australia.

Una sede insolita ma familiare per il Milan

Non è la prima volta che il Milan calca il terreno di Perth: il 31 maggio 2024 ha affrontato la Roma in amichevole proprio lì, e tornerà nella città australiana il 31 luglio per una sfida contro il Perth Glory. Il governo dell’Australia Occidentale ha colto la palla al balzo, proponendosi per ospitare anche questo match ufficiale. La Lega Serie A ha valutato positivamente l’opportunità, e sia Milan che Como si sono detti favorevoli.

Serve l’ok degli organi internazionali

Sebbene il semaforo verde della FIGC sia un primo passo importante, servono ancora le approvazioni di FIFA, UEFA, della confederazione asiatica (AFC) e della federazione calcistica australiana. Tra tutti, l’assenso della UEFA viene considerato il nodo centrale dell’intera vicenda. Eppure, c’è ottimismo: il concetto su cui si basa la richiesta è quello dell’”eccezionalità”.

Un’eccezione per un caso unico

La FIGC e la Lega Serie A sottolineano come questa richiesta non rappresenti un precedente per giocare regolarmente all’estero, ma un’eccezione dovuta a circostanze straordinarie. La UEFA, solitamente rigida su questi temi, potrebbe dunque concedere un’eccezione proprio perché si tratta di un contesto irripetibile come quello dei Giochi Olimpici.

La decisione definitiva potrebbe arrivare presto. E se arriverà il via libera da tutti gli organi competenti, Milan-Como potrebbe scrivere una pagina inedita nella storia del calcio italiano: una partita di campionato disputata agli antipodi.