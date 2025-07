Szczesny: “Yamal? Ecco cosa penso. Il Pallone d’oro lo darei a…”

Wojciech Szczesny ha parlato cosi di Lamine Yamal, assicurando di non intravedere “nessun campanello d’allarme” nel suo comportamento fuori dal campo. Intervistato Foot Truck, il 35enne portiere ha elogiato l’attitudine del compagno: “La sua mentalità verso il calcio e la vita lo rende il giocatore che è”.

“Dicono che Neymar avrebbe potuto fare di più se avesse avuto un altro carattere. Ma se fosse stato diverso, non sarebbe stato il Neymar che conosciamo, quello che incanta. Bisogna lasciarli godersi il calcio. La loro gioia è contagiosa e ispira milioni di persone”.

“Yamal compirà 18 anni tra qualche giorno. Ha il diritto – anzi, il dovere – di commettere errori giovanili. Speriamo che non abbiano conseguenze serie, chi gli sta vicino deve fare attenzione. Lamine gioca ancora come se fosse in strada. Anche se sbaglia un passaggio, sa che poi ne farà dieci di fila perfetti. Fa spettacolo. È questo che fa innamorare del calcio”.

Quanto al Pallone d’Oro: “Io lo darei a Pedri. È il giocatore che mi ha più impressionato. Controlla le partite, non perde mai il pallone e lo fa con coraggio, anche sotto pressione. È più veloce, più forte e vince duelli con giocatori più grossi di lui”.