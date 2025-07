Secondo quanto riportato ieri nella notte dal giornalista belga Sacha Tavolieri, Archie Brown, obiettivo del Milan per la fascia sinistra di difesa in sostituzione del partente Theo Hernandez, sarebbe anche nel mirino di José Mourinho. Infatti, il Fenerbahce del tecnico lusitano avrebbe aperto una trattativa con il Gent, club belga proprietario del cartellino. Le negoziazioni si stanno svolgendo sulla base di una valutazione di 8/9 milioni di euro. Il giocatore inglese avrebbe già trovato un’intesa di massima con i turchi sulla base di un contratto quadriennale.

Tuttavia, il Milan continua a lavorare su Brown che è sul taccuino rossonero già da tempo e piace molto al nuovo direttore sportivo Igli Tare. Proprio il dirigente albanese ex Lazio, nella giornata di ieri secondo Tavolieri, avrebbe avuto un contatto diretto con Brown. Una mossa che potrebbe fare differenza visto l’appeal del Diavolo.

I numeri di Archie Brown

Nell’ultima stagione Archie Brown si è messo in grande evidenza con la maglia del Gent, club nel quale era approdato nel 2023 dal Losanna per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Oggi il suo valore di mercato è almeno raddoppiato, se non salito fino ai 10 milioni. Nel campionato appena concluso, che lo ha consacrato come uno dei talenti più interessanti del calciomercato e obiettivo del Milan, Brown ha dimostrato grande versatilità, giocando con efficacia da difensore centrale, terzino sinistro e esterno a tutta fascia. Oltre alla sua duttilità tattica, spiccano anche i numeri offensivi: in 46 presenze ha realizzato 3 gol e fornito 6 assist.