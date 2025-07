Esclusiva Si – Napoli, ecco le ultime richieste al Galatasaray per Osimhen

Osimhen: il Napoli ha chiesto al Galatasaray 55 milioni subito più 20 a rate. Al momento non intende scendere sotto la soglia dei 75. I punti chiave sono le garanzie e le dilazioni. A oltranza, ma basterebbe un documento per chiuderla qui. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Napoli, la news

Ecco il tweet: