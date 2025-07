ESCLUSIVA SI Pedullà: “Bagarre Archie Brown tra Milan e Fenerbahce: la situazione”

Alfredo Pedullà sul nuovo terzino del Milan: “Archie Brown e il suo futuro. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sul Milan (l’interesse per la verità parte da oltre un anno fa), ieri abbiamo riportato una fonte belga che dava l’operazione ai dettagli con il Fenerbahce, con accordo imminente tra i turchi e il Gent. La stessa fonte aveva segnalato l’interesse del Milan, ma aveva riportato come il club di Mourinho stesse accelerando. Poco fa dal Belgio hanno parlato di visite prenotate dal Fenerbahce e di un volo per Istanbul già programmato, non ci sono tracce e dalla Turchia hanno smentito. Una cosa possiamo dire: contrariamente ad alcune ricostruzioni italiane, il Milan ha mostrato interesse anche nelle ultime ore. E ora siamo all’interno di quelle situazioni in cui la volontà del calciatore può fare la differenza, situazione che tiene ancora i rossoneri in corsa. Con una possibilità di inversione rispetto a quanto avevano seminato Gent e Fenerbahce…”.