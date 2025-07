Novità di mercato in casa della Juventus, per quanto riguarda un giocatore tentato dal rientro in)arriva, ovvero Alberto Costa. Ieri infatti Alfredo Pedullà aveva anticipato la notizia dell’offerta da 20 milioni recapitata alla Juventus per comprarlo a titolo definitivo.

Ecco le ultime novità svelate da Pedullà: “Esclusiva confermata. Lo Sporting ha formalizzato offerta. Ora la Juventus può sciogliere le riserve, aumentare offerta per Conceicao e programmare altre scelte”.