Fiorentina, con Kean si tratta il rinnovo: Pioli, ci siamo

Tra offerte mai vicine alla clausola da 52 milioni e l’approdo di Retegui al Al Qadsiah. Il futuro di Moise Kean è al momento sempre più viola. La Fiorentina fin’ora non hai infatti mai rischiato di perdere il proprio bomber che non ha considerato la proposta saudita.

Kean, dall’Europa per ora nulla

Con offerte da club Europei che mai si sono avvicinate ai 52 milioni. Ecco quindi che la Fiorentina sta pensando di adeguare il contratto del calciatore a 4 milioni a stagione quasi raddoppiando lo stipendio attuale per rendere Kean un punto sempre più cruciale della rosa gigliata. Rosa che inizia anche a sfoltirsi, Moreno infatti dopo una sola stagione a Firenze passa al Levante in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. In prestito saluta Firenze poi anche Jonas Harder che dopo aver rinnovato fino al 2029 ha firmato con il Padova in Serie B. Fiorentina che dovrà poi valutare se rispondere all’accelerazione del Cagliari su Sebastiano Esposito e provare ad acquistare il ragazzo o se rinunciare all’operazione. Entrate e uscite ma non solo perché le prossime ore dovrebbero essere anche quelle di Stefano Pioli il tecnico che ha lasciato l’Al Nassr è pronto a tornare in Italia e a firmare con la Fiorentina per guidare la viola nella prossima stagione.