Juventus, ecco il direttore tecnico: sarà Francois Modesto

Damien Comolli ha finalmente scuole le riserve e sta per andare a riempire la prima casella vuota nell’organigramma della Juventus. Il nuovo direttore tecnico della società bianconera sarà Francois Modesto. 46 anni, francese, anzi meglio corso, di Bastia ex difensore tra le altre di Cagliari e Monaco, Modesto ha già una lunga carriera come dirigente da direttore sportivo e direttore tecnico. Una carriera che ora, secondo quanto riportato dall’inviato di Sportitalia a Torino al seguito della Juventus, Giovanni Albanese, lo porterà alla guide dell’area tecnica di una delle società più importanti del torneo di Serie A.

In precedenza Modesto aveva svolto ruoli simili anche all’Olympiacos, dove ha vinto quattro titoli di Grecia (e una Youth League), e poi al Nottingham Forest dove ha conquistato uno storico ritorno in Premier League. L’ultima esperienza, chiusa a dicembre 2024, al Monza.

Che cosa farà Modesto alla Juventus?

La sua figura alla Juventus sarà una figura di riferimento per Igor Tudor nel rapporto con la società. Sarà, dunque, sempre a contatto con la squadra e con i dirigenti sopra di lui. Una scorta di filtro tra le due anime della società.

Comolli ha dunque sciolto le riserve su questo elemento importantissimo per la Juventus entro il 24 luglio, giorno della ripresa dei lavori verso la prossima stagione. Come noto, il rapporto tra dirigenza, squadra e allenatore è stato uno dei punti critici dell’era Motta-Giuntoli.