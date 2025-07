Al termine di un match mai in discussione Jannik Sinner batte 6-3, 6-3, 6-4 Novak Djokovic e accede alla finale di Wimbledon. È la prima finale all’All England Club per il tennista azzurro, che ha raggiunto l’ultimo atto in tutti gli Slam giocati in questa stagione. Nell’ultimo atto della competizione Sinner troverà Alcaraz che pomeriggio ha sconfitto 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 Fritz.