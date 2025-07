Jonathan Milan centra il suo primo successo alla Grande Boucle, dominando la volata di Laval davanti a Wout van Aert e Kaden Groves. L’Italia non vinceva una tappa al Tour de France dal 2019 con Vincenzo Nibali (113 tappe di digiuno). Anche Alberto Dainese (ottavo) e Vincenzo Albanese (nono) in top 10. Tadej Pogacar resiste saldamente in maglia gialla.