Tour de France, Pogacar vince la 7^ tappa

101^ vittoria in carriera per Pogacar. Il fenomeno sloveno si impone anche sul Mur-de-Bretagne in una volata ristretta davanti al solito Vingegaard nella 7^ tappa del Tour de France. Il capitano della UAE Emirates riprende la maglia gialla a scapito di van der Poel. Lunga fuga a cinque ripresa dal gruppo nel momento caldo. Negli ultimi km una brutta caduta mette ko diversi corridori tra cui Almeida, Mas e Buitrago. L’ottava tappa partirà da Saint-Méen-le-Grand con arrivo a Laval Espace Mayenne per una durata di 171,4 km.