ESCLUSIVA SI Il mostro Gyokeres all’Arsenal, ci siamo: il braccio di ferro porta frutti

Gyokeres-Arsenal, ci siamo. Come riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, per l’approdo dell’attaccante dello Sporting in Inghilterra è ormai questione di tempo.

Sembra aver portato frutti dunque il braccio di ferro fra il giocatore ed il club lusitano. L’attaccante infatti non si è presentato al centro di allenamento, probabilmente con l’intento di fare pressione sul club affinché riveda le proprie richieste economiche nei confronti dell’Arsenal.

L’Arsenal comunque non si è fatto influenzare dall’evolversi della vicenda. Il club inglese sembra considerare la questione tra lo Sporting e Gyokeres come un fatto interno che non lo coinvolge direttamente.