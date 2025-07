ESCLUSIVA SI Pedullà annuncia: “Chiuso Ebosse al Verona”. I dettagli

Così Alfredo Pedullà su un acquisto in arrivo per il Verona: “Esclusiva confermata. Nel pomeriggio vi avevamo svelato la forte irruzione del Verona per il difensore centrale Enzo Ebosse, in uscita da Udine. Possiamo aggiungere un altro dettaglio che rafforza quanto anticipato: nelle prossime ore il classe 1999 raggiungerà la destinazione per le visite e per mettersi a disposizione dei nuovi compagni in ritiro da poche ore a Folgaria”.

Enzo Jacques Rodolphe Ebosse, nato l’11 marzo 1999 a Amiens, è un difensore camerunese naturalizzato francese che da tre anni gioca in Italia. Arrivato dall’Angers durante l’estate 2022, ha indossato la maglia dell’Udinese, club che lo ha prelevato per circa 4 milioni di euro. Nell’ultima stagione – quella 2024/25 – Ebosse ha collezionato complessivamente 23 presenze in campionato con l’Udinese, giocando oltre 2.000 minuti (20 partite nella stagione 2022‑23 e 1 nel 2023‑24 più 2 nel 2024‑25. Da gennaio 2025 è stato inoltre ceduto in prestito al Jagiellonia Białystok in Polonia, dove ha giocato 11 partite.