Sinner Re di Wimbledon, è il primo italiano a farcela. Abodi: “Il sogno dei sogni”

Jannik Sinner entra nella storia diventando il primo tennista italiano a trionfare a Wimbledon nel singolare. L’attuale numero uno del ranking mondiale ha conquistato per la prima volta lo Slam londinese sull’erba, portando a quattro il totale dei Major vinti in carriera. In finale ha avuto la meglio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, al termine di un match durato tre ore e quattro minuti.

Oltre ai tanti messaggi di congratulazioni – tra cui quelli del suo Milan – è arrivato anche il pensiero del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha scritto su X:

“Il sogno dei sogni, che emozione profonda viverlo con te, grazie a te, caro Jannik. Apprezzando ogni tuo gesto in campo, ogni tua parola fuori dal campo, tenendo insieme a te e baciando con te questo meraviglioso Trofeo che sa di Tradizione, Valore e Onore. Con te non solo nella vittoria, nel giorno del trionfo, con te sempre. Che bello sentire la speaker recitare la formula: Campione 2025, dall’Italia, Jannik Sinner”.