Wimbledon, Sinner è di nuovo il Re: battuto Alcaraz in rimonta

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo sui campi in erba di Wimbledon, coronando una prestazione eccezionale nonostante un avvio in salita. L’azzurro, attualmente in vetta al ranking mondiale, ha superato in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del mondo, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Dopo essere partito bene nel primo set e aver preso un vantaggio di 4-2, Sinner ha subito la rimonta dell’avversario, che ha chiuso il parziale iniziale a suo favore. Tuttavia, l’inizio del secondo set si è rivelato cruciale: Alcaraz ha avuto un passaggio a vuoto, perdendo subito il servizio e mancando un’importante occasione di contro-break nel game successivo.

Da quel momento, l’equilibrio è cambiato. Sinner ha preso in mano la partita, mantenendo un livello di gioco costante e superiore rispetto allo spagnolo, che è apparso meno incisivo. L’unico momento di tensione si è vissuto nel quarto set, quando Sinner ha dovuto annullare due palle break sul proprio servizio sul 4-3. Rimontando da 15-40, ha poi chiuso senza esitazioni il match, scrivendo una pagina storica per il tennis italiano.