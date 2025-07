Betsson Sport è il nuovo sponsor della SSC Bari. Stefano Tino: “Siamo entusiasti di affiancare una realtà come il Bari”

Betsson Sport è il nuovo sponsor della SSC Bari: presentata oggi la nuova maglia 2025/2026

Un accordo che unisce storia, passione e ambizione nel cuore del calcio italiano

Betsson Sport annuncia l’inizio di una nuova collaborazione con la SSC Bari, una delle realtà calcistiche più cariche di energia e tradizione del panorama nazionale. Il logo del brand fa oggi il suo debutto ufficiale sulla nuova maglia biancorossa, presentata quest’oggi a Bari, tifosi e organi d’informazione nel corso di un evento dedicato.

Questa partnership va oltre la visibilità sul campo: nasce dalla passione per il calcio e la voglia condivisa di costruire un futuro ambizioso. Bari rappresenta perfettamente lo spirito del programma di Betsson Sport dedicato al sostegno delle comunità sportive locali.

Ma è anche la città di Bari, con la sua cultura mediterranea, il forte spirito identitario e il legame profondo con lo sport, a rendere questa collaborazione davvero speciale. Una città viva, orgogliosa, capace di trasformare ogni partita in un evento collettivo. La passione che si respira per le strade, nei quartieri e nei luoghi simbolo ha rappresentato un elemento chiave nella scelta di investire in questo territorio. Tifosi e comunità locale potranno contare su un ricco programma di iniziative che Betsson Sport ha già avviato in tutte le piazze in cui è presente: dal fan engagement ai progetti di responsabilità sociale, fino ad azioni concrete pensate per valorizzare e sostenere il tessuto cittadino. Il nuovo kit, che unisce radici storiche e design contemporaneo, segna l’inizio di una stagione carica di aspettative e rafforza il legame profondo tra squadra, tifoseria e territorio.

“Siamo entusiasti di affiancare una realtà come il Bari,” dichiara Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group. “Parliamo di una piazza unica, con una tifoseria caldissima e una storia calcistica ricca di passione. Il San Nicola è uno degli stadi più iconici d’Italia e rappresenta al meglio lo spirito di questa città. Questa partnership si inserisce perfettamente nella nostra visione di supporto alle comunità locali e di valorizzazione dei valori autentici del calcio. Bari merita di sognare in grande, e noi vogliamo essere parte attiva di questo percorso. Da salernitano, sento un legame particolare con questa tifoseria: il gemellaggio storico tra Bari e Salerno rende per me ancora più speciale il poter contribuire a qualcosa di significativo per una città che ho sempre guardato con grande affetto e grande simpatia”.

“La nostra scelta è ricaduta su un brand di caratura internazionale come Betsson.sport perché condivide con noi una visione del futuro chiara: costruire un Bari proiettato in una dimensione europea” dichiara Luigi De Laurentiis, Presidente SSC Bari. “Fare questo percorso al fianco di un partner leader nel campo dell’intrattenimento sportivo digitale, ci aiuterà a portare l’esperienza del tifoso a un livello superiore con contenuti innovativi e iniziative esclusive. Insieme, vogliamo scrivere una pagina nuova, dove tecnologia e passione si uniscono per un unico obiettivo: la crescita del Bari”.

Con questo accordo, Betsson Sport consolida il proprio ruolo nel calcio italiano e rinnova il proprio impegno verso le tifoserie più autentiche e coinvolte, promuovendo iniziative a forte impatto territoriale.