ESCLUSIVA SI – Marco Tumminello alla Salernitana

L’ex attaccante di scuola Roma, Marco Tumminello è ormai prossimo a lasciare il Crotone. Il giocatore, transitato anche nell’Atalanta, rimarrà anche per la prossima stagione in Serie C: infatti, il giocatore classe 1998, secondo quanto raccolto da Sportitalia, sarà un giocatore della Salernitana. L’attaccante dovrebbe trasferirsi nella squadra campana che, con ogni probabilità, cercherà di puntare decisamente alla promozione della Serie B. Si tratta di un grande colpo per la Salernitana nel campionato di Serie C, perché Tumminello in queste ultime annate è stato piuttosto prolifico con la maglia della formazione calabrese del Crotone.

Tumminello, prima dell’approdo a Crotone, ha fatto molta fatica a imporsi nelle varie squadre. Arrivato all’Atalanta dalla Roma nel 2018, Marco ha avuto tanta, tantissima sfortuna con gli infortuni. Tutte le stagioni sotto contratto con i bergamaschi ha subito diversi gravi infortuni alle ginocchia. Solo nel 2023 con il ritorno a Crotone, dove era già stato nel 2017/18, Tumminello è riuscito ad esplodere almeno a livello di Serie C. Con il Crotone l’ormai 27enne attaccante di Erice, ha segnato 37 reti in 93 presenze tra prima e seconda esperienza.