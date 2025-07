Calcio, MLS: gol a valanga tra Cincinnati e Inter Miami? Portland vuole tornare alla vittoria

Non si ferma la MLS, massima divisione statunitense. Nella notte tra mercoledì e giovedì si giocheranno diverse gare valide per la regular season: scopriamo insieme quelle più interessanti.

Tra i match da tener d’occhio troviamo Cincinnati-Inter Miami. La sfida del gruppo Est si preannuncia scoppiettante: da un lato troviamo i ragazzi di Noonan, secondi in classifica con 42 punti; dall’altra Messi e compagni, quinti con 38 punti. La squadra di casa viene da una sconfitta bruciante contro Columbus Crew, dopo essersi trovata in vantaggio per 2-0.

Cincinnati parte con i favori del pronostico: su Planetwin365, il successo della squadra di Noonan è proposto a 2,20; su Betclic e WilliamHill la quota è di 2,22. Interessante la quota della giocata “Over 3,5”, ipotizzando che durante la sfida vengano realizzate almeno quattro reti: su Planetwin365, parliamo di 2,05 volte la posta; su WilliamHill 1,99 e su Betclic 1,97. Da segnalare anche la giocata “GG al primo tempo”, immaginando che entrambe possano andare a segno già durante la prima frazione di gioco: su Planetwin365, la quota è di 3,15; su Betclic 2,90 e su Unibet 3,05.

Da tener d’occhio anche la gara tra New York Red Bulls e New England Revolution. Entrambe le squadre sono a secco di vittorie da diverso tempo e devono provare ad invertire la rotta quanto prima: interessante la quota del segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 proposto a 2,30; su Betclic e WilliamHill si parla di 2,28 volte la posta. La possibilità che durante il match vengano segnate meno di tre reti totali, giocata “Under 2,5”, è bancata a 2 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1,98.

In cerca di riscatto i Portland Timbers, reduci dalla sconfitta esterna con St. Louis City e ora impegnati con il Real Salt Lake in casa. Interessante la quota del segno “1” all’intervallo, ipotizzando che Portland possa chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco: su Planetwin365 si parla di 2,50 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 2,49. Da segnalare il risultato esatto 3-1 in favore di Portland: su Planetwin365 la quota di 15; come su WilliamHill, mentre su Unibet si parla di 12,50 volte la posta.

Interessante anche il match tra Seattle Sounders e Colorado Rapids, previsto nel gruppo Ovest. Da considerare la giocata “Over 2,5”, su Planetwin365 a 1,50; come su Betclic, mentre su Unibet la quota è di 1,55.