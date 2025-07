Tutti i risultati dell’Italian Poker Challenge di Campione

Una settimana fa, la vittoria di Andreas Goeller nel Main Event ha mandato in archivio la prima edizione dell’Italian Poker Challenge. Ma al Casinò di Campione d’Italia, dal 2 al 7 luglio, sono andati in scena altri 9 eventi principali, oltre a 5 freeroll e 2 satelliti.

Vediamo allora i numeri e i protagonisti dei tornei.

#04 €330 Mystery Bounty

Dopo un satellite e due freeroll, dall’1 al 2 luglio si è svolto il primo torneo del festival campionese: un mystery bounty che ha registrato 205 entry, per un montepremi netto di €64.224, diviso poi in parti uguali (€32.112) tra prizepool regolare e quota “taglie”. Vittoria del polacco Lukasz Marek Czeladzki sul kazako Azamat Tulepbergenov, ripagata con €6.790 di payout e €1.600 di bounty. Tra i 31 premiati (26°) c’è anche Antonio Bernaudo, vincitore di un Italian Poker Tour a San Marino nell’ormai lontano 2013.

#07 €440 Pot Limit Omaha

L’unico torneo non-Texas Hold’em è andato in scena tra il 2 e il 3 luglio. Al Pot Limit Omaha da 440 euro di ingresso ci sono state 51 entry e il montepremi di €19.548 è stato diviso tra gli ultimi 7 giocatori. L’italiano Manuel Mario D’Aleo si è preso la fetta più grossa, €6.170, seguito dal francese Emrah Cakmak, runner-up per €4.464.

#08 €120 Nightly Turbo

Torneo notturno “fast & furious” da 59 entry e 8 posizioni a premio, completato in poche ore il 2 luglio. A scrivere la parola fine è stato l’italiano Francesco Sfrazzetto che ha battuto in heads-up il connazionale Giuseppe Bassarelli. Il podio tutto azzurro è merito di Francesca Marolo. Gli ultimi tre giocatori si sono accordati per un deal che ha consegnato €1.245 a ciascuno. Quarto posto per una “vecchia volpe” del circuito italiano: Germano Martucci il quale, pur non avendo mai abbandonato del tutto il poker giocato, da molto tempo è un manager di Sisal.

#10 €250 1-Shot

68 giocatori unici – 9 gli in the money – per questo torneo (04/07) che premia il crescente desiderio di eventi freezout, cioè senza possibilità di reiscrizione. Si è imposto l’italiano Roberto Urso che nel testa-a-testa ha superato il franco-egiziano Jamil Gulami aggiudicandosi il trofeo. La moneta, invece, era già stata decisa da un deal del valore di €3.570 a testa.

#13 €150 Warrior’s Revenge

Il Warrior’s Revenge si è giocato il 5 luglio. Altro torneo veloce concluso in giornata, dopo aver mandato a premio 17 giocatori su 117 entry. Lo svizzero Engin Altin ha vinto il totneo per un payout di €1.980. Secondo posto e €1.795 per l’italiano Maurizio Garofalo e ottavo per il regular svizzero Nico Frenn.

#14 €350 Campione Gigastack

Proprio Nico Frenn ha conquistato uno dei tornei più importanti della kermesse in termini di buy-in: il 350 euro Gigastack (06/07) da 144 entry e 43.200 euro di montepremi netto. Lo svizzero ha battuto in heads-up Pier Paolo Gobetti, incassando €10.750. L’italiano si è consolato con 6.710. Nelle 20 posizioni pagate, ci sono anche due “azzurri” molto noti: Gianluca Trebbi (12°) e Pier Paolo Fabretti (18°).

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT