Como, Nico Paz alza l’asticella: “Ora le ambizioni sono più alte”

Nico Paz, gioiello del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla Como Cup, in programma a partire da questa sera: “Mi sono riposato e mi sono goduto le vacanze. In fin dei conti ci sono cose che non dipendono da me quindi ero sereno a casa a riposarmi e ora eccomi qua, con tanta voglia di iniziare una stagione da cui ci aspettiamo molto. Abbiamo tanta voglia di cominciare, di migliorare e di raggiungere ottimi risultati quest’anno perché credo che abbiamo una squadra per farlo, così come un allenatore e uno staff incredibili, per cui molto motivati per la prossima stagione”

Ancora Nico Paz: “L’anno scorso non eravamo molto conosciuti: io venivo dalla terza serie spagnola e il Como era stato appena promosso in Serie A. Ora le aspettative sono più alte ma io quando gioco non penso a queste cose, gioco perché mi diverto e voglio farlo anche quest’anno. Voglio fare gol, fornire assist e migliorare quanto abbiamo fatto lo scorso anno, indipendentemente da quali siano le aspettative”.

Il Como vuole fare un campionato da assoluto protagonista e si candida a possibile mina vagante della parte sinistra della classifica.