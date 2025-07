Tour de France 2025, Jonathan Milan vince la 17^esima tappa

Jonathan Milan ha vinto la 17esima tappa del Tour de France 2025, 160 km con partenza da Bollene e traguardo a Valence. Sotto la pioggia, il 24enne friulano della Lidl-Trek ha battuto allo sprint il belga Jordi Meeus in una volata caratterizzata da diverse cadute di cui hanno fatto le spese anche Tim Merlier e Biniam Girmay. Per Milan è il secondo successo in carriera al Tour dopo Laval. Vittoria che gli permette di guadagnare così 50 punti portandosi a 72 punti di vantaggio su Pogacar secondo nella lotta per la maglia verde. In maglia gialla resta poi sempre lo stesso Pogacar, re assoluto del Tour.