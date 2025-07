Sinner, il voltafaccia è clamoroso: tifosi spiazzati

Jannik Sinner è il numero uno al mondo e fresco vincitore di Wimbledon, eppure c’è una scelta che molti definiscono un clamoroso voltafaccia.

Mentre lui si rilassa lontano dai campi e dai riflettori più tradizionali, il suo nome continua a riempire le prime pagine. Non per un nuovo trofeo o un colpo spettacolare in allenamento, ma per una decisione che sta facendo discutere, e non poco.

Una mossa che, senza ombra di dubbio, riapre vecchie ferite, quelle di un 2024 complicato, segnato da un episodio che ancora oggi divide gli appassionati. Sono tanti i tifosi, infatti, spiazzati dalla scelta di jannik che lo stanno criticando in queste ore.

Cosa ha fato Sinner e perché viene criticato

Il riferimento, com’è facile immaginare, va al caso Clostebol. Una contaminazione, questo va chiarito subito, mai legata a un comportamento scorretto da parte di Sinner. Nessuna assunzione diretta, nessun tentativo di alterare le prestazioni. Solo un episodio sfortunato, documentato e trattato con trasparenza. Però, come spesso accade nel mondo dello sport, basta poco perché la vicenda lasci strascichi pesanti. Tre mesi di squalifica, tante polemiche e un inevitabile cambio di rotta nel team che circondava Jannik in quel momento.

Tra le figure allontanate allora c’era anche il preparatore atletico Umberto Ferrara, professionista esperto, con una lunga carriera alle spalle e una reputazione solida nel circuito. Fu lui ad aver seguito da vicino la crescita fisica di Sinner proprio nei mesi in cui esplose il caso doping. E fu proprio lui a lasciare il team, in silenzio, senza clamore, per non alimentare ulteriori polemiche. Ora, però, Ferrara è tornato. Chiamato direttamente da Sinner, che lo ha voluto di nuovo al suo fianco per affrontare una stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Una scelta forte, che ha sorpreso molti. Anche perché non sono mancate le critiche, specialmente sui social, da parte di chi avrebbe preferito voltare pagina definitivamente. Eppure Sinner, oggi più che mai, sembra determinato a seguire la propria strada. Del resto, lui conosce bene Ferrara, si fida del suo metodo e dei suoi tempi. E se ha deciso di riportarlo nel proprio staff, è perché ritiene che sia la persona giusta per accompagnarlo in questo momento cruciale della carriera.

Naturalmente, non si può ignorare che quel nome riaccenda inevitabilmente i sospetti e i mormorii. Però va anche detto che nessuna indagine ha mai coinvolto direttamente il preparatore, né sono mai emersi elementi che lo collegassero a un comportamento scorretto.

Il ritorno di Ferrara è, in fondo, una scelta tecnica, ma anche personale. Un modo per chiudere il cerchio, forse. Per dimostrare che quel capitolo, pur doloroso, non ha cambiato davvero l’identità di Sinner. Campione sul campo e, a quanto pare, deciso a esserlo anche fuori. Con le sue idee, le sue scelte, e una fiducia che, nel bene o nel male, non ha mai smesso di rivendicare.