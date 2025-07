Mondiali di Scherma, oro nel Fioretto a squadre per l’Italia

Quarta medaglia consecutiva per l’Italia nella rassegna di Tbilisi, la prima assoluta in un concorso a squadre. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini conquistano l’oro nel fioretto maschile superando gli Stati Uniti in volata con il punteggio di 43-42. L’Italia si è finalmente sbloccata, e ora non si ferma più. Quarta medaglia consecutiva per la spedizione azzurra nella rassegna di Tbilisi, la prima assoluta in un concorso a squadre. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini si tingono d’oro nel fioretto maschile, confermando il proprio ruolo nell’elite internazionale dello sport. Percorso netto per il quartetto d’argento a Parigi 2024, capace di eliminare Singapore (45-20), Polonia (45-35), Francia (45-30) e Stati Uniti (43-42). Devastante la prestazione di Guillaume Bianchi durante la finalissima, sostanzialmente impeccabile in tutti e tre gli assalti.