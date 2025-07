Trionfo Italia, il secondo di fila nella VNL. Le Azzurre superano 3-1 in rimonta il Brasile, non facendosi frenare nemmeno dall’infortunio occorso ad Alice Degradi e festeggiando peraltro il 29° successo di fila in competizioni ufficiali. Myriam Sylla monumentale MVP, Moki De Gennaro ineguagliabile e che impatto di Kate Antropova. Nazionale impareggiabile e, per ora, imbattibile.