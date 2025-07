Roma, Wesley è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Wesley França dal Flamengo.

Roma, il comunicato

Ecco il comunicato del club capitolino: “Classe 2003, l’esterno destro ha collezionato oltre 100 presenze in prima squadra nella squadra rossonera di Rio de Janeiro, partecipando anche al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nel 2025. Il 20 marzo 2025, inoltre, Wesley ha esordito nella nazionale maggiore brasiliana, nel match vinto 2-1 dalla Seleçao contro la Colombia. In giallorosso indosserà la maglia numero 43, sarà il quarantaseiesimo brasiliano della storia della Roma. Benvenuto a Roma, Wesley“.