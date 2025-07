Atp 1000 Toronto, Musetti vince all’esordio: battuto Duckworth in due set

Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel “National Bank Open Presented by Rogers”, l’Atp Masters 1000 in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. L’azzurro, numero 10 del mondo e terza testa di serie del seeding, ha sconfitto nei 32esimi di finale l’australiano James Duckworth, numero 106 del ranking Atp. Ai sedicesimi di finale Musetti sfiderà ora lo statunitense Alex Michelsen, 34 del mondo e 26esima forza del tabellone, oggi vincitore contro il cileno Tomas Barrios Vera per 7-6 (7) 6-3.